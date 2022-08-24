Одинаковы с лица: В Иране показали «клон» ГАЗ «Валдай NEXT»

Иранский грузовик Atrin+ очень сильно смахивает на наш «Валдай» из-за кабины. Тут нет ничего удивительного, ведь она от китайского грузовика Foton Ollin. Такую же использует и «Валдай». Однако наш автомобиль базируется на шасси NEXT российского производства, а «иранец» полностью скопирован с китайской машины.

Что касается силовой установки, то под каотом Atrin+ стоит дизельный мотор Cummins ISF 3,8s5154 с отдачей в 154 л. с. Напомним, что наш «Валдай NEXT» комплектуют наддувным дизелем Cummins ISF2.8s5F148M мощностью 133 л. с.

Как уверяет производитель, IKD Atrin+ поступит в продажу на местный рынок в самое ближайшее время. Что касается экспорта в другие страны, то о нем пока говорить рано. Тот же Foton, да и Группа «ГАЗ» в России, не обрадуются такому конкуренту.