Инновационный Kia EV6 сертифицировали в России

Фото: АвтоВзгляд
Корейский автопроизводитель Kia сертифицировал в России электромобиль EV6, который представили журналистам в конце прошлого года. В базе Роспатента уже появилось ОТТС на модель. Видимо, корейцы хотят подготовить почву для начала продаж своей первой «электрички», и когда цепочки поставок восстановятся, машины уже будут у дилеров.
Виктор Васильев

Из документа следует, что электрокар может быть представлен в нашей стране как в заднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Соответственно, у него будет один или два электромотора. Суммарная мощность силовой установки — 325 сил. Что касается страны производства, то бренд планирует привозить к нам машины из Южной Кореи.

В перечне оборудования EV6 значатся климат-контроль, система мониторинга давления в шинах и система стабилизации. Впрочем, более подробно о машине можно узнать из видеообзора, который подготовил портал «АвтоВзгляд».

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25 августа 2022
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