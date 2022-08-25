Инновационный Kia EV6 сертифицировали в России

Из документа следует, что электрокар может быть представлен в нашей стране как в заднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Соответственно, у него будет один или два электромотора. Суммарная мощность силовой установки — 325 сил. Что касается страны производства, то бренд планирует привозить к нам машины из Южной Кореи.

В перечне оборудования EV6 значатся климат-контроль, система мониторинга давления в шинах и система стабилизации. Впрочем, более подробно о машине можно узнать из видеообзора, который подготовил портал «АвтоВзгляд».