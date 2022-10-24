Минпромторг готовит парадоксальное расширение льготного автокредитования

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, включение в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих намечено уже в этом году. Эта мера призвана стимулировать упавший спрос на автомобили в стране. Озвученные министром идеи выглядят достаточно неординарно с учетом сложившейся практики дополнительных требований, которые банки предъявляют к пожилым заемщикам и повышенного риска невозврата суммы займа военнослужащими, находящимися в зоне СВО.

— Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены, — так г-н Мантуров прокомментировал новеллу.

Напомним, что действующая программа льготных кредитов на покупку автомобиля адресована семьям с несовершеннолетними детьми, медикам, учителям, а также автомобилистам, впервые покупающим машину. Кроме того, в ней имеют право принять участие и те автовладельцы, кто сдает в трейд-ин ТС старше шести лет. Под льготное автокредитование подпадают машины стоимостью до двух млн. рублей: государство готово компенсировать гражданам до 20% их цены.