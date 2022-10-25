В России сертифицировали автомобиль, напечатанный на 3D-принтере

Первый электрокар YOYO представили еще пять лет назад, а в 2021-м начали продажи в Европе. Автомобильчик получился очень компактным. В него могут сесть лишь два человека, а багажник рассчитан на 180 литров полезного пространства.

Что касается техники, то на задней оси «малыша» установлен электродвигатель пиковой мощностью 20 л. с. С ним предельная скорость YOYO равна 80 км/ч, а запас хода достигает 150 км.

Судя по российскому ОТТС, нашим покупателям могут предложить автомобили с системой ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками и люком в крыше.

Однако получение такого документа еще не означает начала продаж. Китайцы часто сертифицируют свои модели в России, что называется, на всякий случай, и далеко не всегда эти машины реально доезжают до шоу-румов дилеров. Как бы та же участь не ждала и YOYO…