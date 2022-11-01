Суд арестовал счета российской «дочки» Hyundai

В апреле текущего года «СтройТехИмпорт» обратился в суд с требованием взыскать задолженность и накопившиеся проценты с ответчика, возникшие в связи с выполнением россиянами работ по строительству завода двигателей Hyundai в Санкт-Петербурге. Речь идет о сумме в 156,7 млн. рублей.

Как известно, в марте Hyundai объявила о приостановлении своей деятельности в России. Судя по всему, при этом корейцами были приостановлены и платежи подрядчикам. Теперь же, когда в СМИ появились сообщения о вероятном полном уходе Hyundai из России, в «СтройТехИмпорте» поняли: после вывода всех активов автопроизводителя из нашей страны взыскивать почти 157 млн. рублей долга будет просто не с кого. Потому-то и возникло требование ввести обеспечительные меры по иску, которое арбитражный суд удовлетворил. Следующее заседание по делу назначено на 7 ноября 2022 года.