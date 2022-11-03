10 самых востребованных лизинговых автомобилей в России

По итогам девяти месяцев 2022 года самым популярным лизинговым автомобилем в России признана отечественная LADA Granta. Если в прошлом году модель можно было приобрести за 669 000 рублей, то сейчас дешевле 876 000 ее уже не купить. Фактически это единственная машина, которая укладывается по цене до 1 000 000 рублей.

Скажем, вазовская же LADA Largus, доступная годом ранее за 886 000 в российской валюте, теперь выйдет в лизинг минимум за 1,35 млн. рублей, а корейский Hyundai Solaris, который стоил 1,22 млн. рублей, отныне дешевле 1,61 млн. попросту не найти.

Кстати, в ТОП−10 популярных лизинговых авто в России также вошли немецкий Volkswagen Polo, французский Renault Duster, а также целая вереница «китайцев». В их числе: Geely Tugella, Geely Coolray, Haval Jolion, Exeed VX и Geely Atlas Pro. Причем «Атлас Про» в 2021 году был одной из самых дорогих моделей в сегменте, а по итогам нынешнего года он вырос в стоимости крайне незначительно — всего на 14%.

Для сравнения: Lada Granta поднялась в цене на 31%, Largus — на 52%, а иномарки — в зависимости от производителя — «потяжелели» на 30—40%. О чем порталу «АвтоВзгляд» рассказали аналитики «Газпромбанк Автолизинг». Как видно, из перечня самых востребованных лизинговых машин вылетели излюбленные россиянами Toyota Camry и Mercedes-Benz E-класса. Причина — отсутствие на рынке самих автомобилей: немцы с японцами, напомним, готовятся покинуть Россию. Что ж, помянем…