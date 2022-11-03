Infiniti официально попрощалась с российским рынком

— Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла, — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayonara, что на японском означает «до свидания», — говорится в официальном сообщении российского офиса Infiniti.

Бренд присутствовал на отечественном рынке на протяжении 15 лет и теперь вслед за материнской Nissan уходит. Как будет (и будет ли вообще) организовано обслуживание автомобилей марки в России, в сообщении не сказано.

Известно, что ремонт и ТО машин Nissan теперь взял на себя АВТОВАЗ. Не исключено, что и российские владельцы премиальных «японцев» со временем массово потянутся в ремзоны официальных дилеров LADA.