Прощай, Корея — бойся, LADA: самые продаваемые автомобили в России

Как и прогнозировали эксперты портала «АвтоВзгляд», китайские производители отнюдь не медленно, но верно подобрались к лидерам продаж и даже скинули их с пьедестала. На фоне дефицита автомобилей, вызванного остановкой поставок и производства, корейские марки просели быстрее, чем ожидалось. Их места в ТОП−5 самых продаваемых брендов на российском рынке застолбили Haval и Chery, которые еще чуть-чуть, и погрозят пальчиком АВТОВАЗу. Впрочем, судите сами.
Так, по итогам октября пальму первенства одержала отечественная LADA c результатом в 17 113 реализованных машин. Доля АВТОВАЗа на рынке составила 39,5%. Это, кстати, на 20 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Молодцы волжане, ничего не скажешь: конвейеры долго не простаивали, а цены на обновленные модели оказались весьма гуманными.
Вслед за «Ладой» по объему продаж идут китайцы. По информации аналитиков из «Автостат», Haval распродал без малого 4400 своих кроссоверов, а Chery — немногим меньше 4000 экземпляров. И лишь потом, уступая игрокам из КНР почти вдвое, пятятся «корейцы»: Kia с показателем в 2738 проданных машин, да Hyundai, пристроившая 2720 автомобилей.
Что касается моделей, то самыми востребованными у нашего брата оказались продукты Волжского автозавода и поделки родом из Поднебесной. Абсолютным лидером продаж стала всенародная LADA Granta, показавшая рост +73,2%! В октябре россияне приобрели 10 978 единиц вазовской модели. Второе место досталось кроссоверу Haval Jolion, разошедшемуся тиражом в 3049 экземпляров — к слову, в два раза больше, чем год назад!
Третью позицию занял внедорожник LADA Niva Travel с показателем в 2229 проданных автомобилей. Четвертым по счету идет большой китайский паркетник Chery Tiggo 7 Pro, который выбрали 2134 человек, а завершает ТОП−5 опять-таки вазовская LADA Niva Legend. Свое предпочтение нестареющему русскому внедорожнику отдали 1926 покупателей.
В заключение стоит добавить, что всего в период с января по октябрь в России было реализовано 518 011 новых легковушек, что почти на 60% меньше, чем в минувшем году. Эксперты прогнозируют и дальнейшее падение авторынка, который к январю 2023 года, вероятно, достигнет своего дна.