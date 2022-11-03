Прощай, Корея — бойся, LADA: самые продаваемые автомобили в России

Как и прогнозировали эксперты портала «АвтоВзгляд», китайские производители отнюдь не медленно, но верно подобрались к лидерам продаж и даже скинули их с пьедестала. На фоне дефицита автомобилей, вызванного остановкой поставок и производства, корейские марки просели быстрее, чем ожидалось. Их места в ТОП−5 самых продаваемых брендов на российском рынке застолбили Haval и Chery, которые еще чуть-чуть, и погрозят пальчиком АВТОВАЗу. Впрочем, судите сами.

Так, по итогам октября пальму первенства одержала отечественная LADA c результатом в 17 113 реализованных машин. Доля АВТОВАЗа на рынке составила 39,5%. Это, кстати, на 20 с лишним процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Молодцы волжане, ничего не скажешь: конвейеры долго не простаивали, а цены на обновленные модели оказались весьма гуманными.

Вслед за «Ладой» по объему продаж идут китайцы. По информации аналитиков из «Автостат», Haval распродал без малого 4400 своих кроссоверов, а Chery — немногим меньше 4000 экземпляров. И лишь потом, уступая игрокам из КНР почти вдвое, пятятся «корейцы»: Kia с показателем в 2738 проданных машин, да Hyundai, пристроившая 2720 автомобилей.