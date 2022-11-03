В России продажи подержанных иномарок подскочили на 40%

Средняя цена подержанной иномарки в России составила 650 000 рублей. При этом доля машин, проданных в отчетный период плюс-минус за эти деньги, на рынке весьма внушительная — 71,5%, сообщает Газета.Ru.

Самой популярной моделью у покупателей стал Ford Focus. Его средняя стоимость — 438 000 рублей. Кроме того, в списке Hyundai Solaris и Kia Rio, которые можно приобрести за 750 000 целковых, и Toyota Camry, предлагающаяся за 1 660 000. Также в десятку самых востребованных машин с пробегом попали Renault Logan, Skoda Octavia и Opel Astra.

Отметим, что те же «Фокус» и «Астра» давно ушли с российского рынка, но все еще востребованы покупателями из-за своей доступности. По той же причине берут бюджетных «корейцев»: у дилеров новых авто почти нет, зато на «вторичке» их предостаточно. Чем же это грозит? Российский автопарк еще сильнее постареет, и количество ДТП, как следствие, вырастет.