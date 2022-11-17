АВТОВАЗ подумывает о сборке легковушек при помощи Ирана

​Справедливости ради стоит сказать, что это не единственное предложение Волжскому автозаводу от потенциальных партнеров из дружественных стран. Босс российского автогиганта выразил согласие рассмотреть любые возможные варианты взаимодействия. Впрочем, рассмотреть — не значит сотрудничать.

«Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение», — цитирует президента АВТОВАЗа Максима Соколова агентство ТАСС.

Между тем, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», волжане уже договорились о сотрудничестве с китайскими производителями о поставке ряда комплектующих для автомобилей LADA. И даже выстроили логистические цепочки.

Интересно, чем же закончатся переговоры с иранцами, которые у себя на родине клепают морально устаревшие машины, созданные по лекалам канувших в Лету французских автомобилей.