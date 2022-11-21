Для России: Geely увеличивает производство автомобилей в Белоруссии

Фото производителя
В связи с повышенным спросом на продукцию китайской марки, Geely готовится нарастить производство легковых автомобилей на заводе «БелДжи» в Белоруссии минимум до 35 000 единиц в год. Основной рынок сбыта — российский.
Мирон Горин

О планах увеличить объемы производства на предприятии «БелДжи» сообщил белорусский вице-премьер Петр Пархомчик. По его словам, в 2023 году завод будет выпускать не менее 35 000 экземпляров легковых автомобилей, а в дальнейшем сборку планируют «разогнать» до 60 000 единиц ежегодно. Иными словами, полностью загрузить машиностроительную площадку в соответствии с поставленной задачей президента страны Александра Лукашенко.

Для сравнения: до конца 2022 года автозавод выпустит немногим больше 25 000 автомобилей.

Россияне, к слову, помимо машин белорусской сборки, также получают автомобили, выпущенные в Китае. В частности, а-ля спортивное кросс-купе Geely Tugella, которое недавно пережило обновление. Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России познакомился с новинкой: подробнее — здесь.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы, китайские авто
21 ноября 2022
380