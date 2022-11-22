«Автотор» раскрыл планы по выпуску автомобилей на 2023 год

— Мы думаем, что в следующем году сможем выйти на производство 50 000 автомобилей по плохому варианту. При хорошем развитии может быть и 70 000. Если совсем уж будет хорошо, то будем и эту цифру превышать. Нам даже этот объем дает уже некоторую устойчивость. Но это далеко не точка безубыточности, — заявил Горбунов.

По его словам, «Автотор» намерен приступить к сборке автомобилей трех брендов. О каких именно марках идет речь, руководитель компании уточнять не стал. Хотя ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на калининградском предприятии готовятся к запуску производственные линии по сборке моделей китайских брендов BAIC (Beijing Automotive Group) и Chery.

Кроме того, Горбунов сообщил, что его компания готова возобновить работу с BMW, Hyundai и Kia, прекративших сборку своих автомобилей на «Автоторе».

— Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком. В этом году 25 лет с момента выпуска первого автомобиля в партнерстве. Конечно, мы готовы продолжить сотрудничество на взаимовыгодных условиях. В наших планах доброе ожидание, и если это все-таки произойдет, то мы к этому готовы, — сообщил г-н Горбунов РИА «Новости».