Иномарки, меньше всего теряющие в стоимости при перепродаже

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Эксперты J. D. Power Residual Value Awards подвели итоги исследования, выяснив, какие автомобили меньше всего теряют в цене при последующей перепродаже. Любопытно, что лидерами рейтинга оказались отнюдь не японские модели, а авто корейского бренда Kia.
Лика Затворная

Сразу несколько автомобилей корейской марки были признаны специалистами, как наименее теряющие в стоимости при продаже на вторичном рынке. Речь о седанах Kia K5 и Rio, а также кроссоверах Sportage, Soul и Telluride.

Впрочем, без японских марок тоже не обошлось. Лидером среди них по остаточной стоимости оказалась Honda, а вслед за ней идут модели премиального Lexus и главенствующей над ним Toyota.

Среди представителей европейского автопрома тоже не без сенсаций. Так, лучшим из лучших был признан британский Land Rover. Причем сразу с несколькими моделями. В их числе: Discovery, Velar и Evogue. А вот из американских марок отметилась Chevrolet.

Стоит добавить, что при подготовке отчета эксперты изучили данные без малого 300 различных автомобилей.

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24 ноября 2022
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