Компания «Соллерс» начала выпуск грузовиков под собственным брендом

Модельная линейка «Соллерс Атлант» представлена автомобилями полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,2 т. Гамма силовых агрегатов включает дизельные двигатели мощностью 139 и 150 л. с. Предусмотрен широкий спектр различных вариантов исполнения.

Еще одна новинка — «Соллерс Арго» — предназначена для городских перевозок. Полная масса машины — от 2,5 до 3,5 т. Покупатель «бескапотника» может выбрать дизельный двигатель мощностью 130 л. с. или бензиновый агрегат с отдачей в 147 л. с.

Конечно же, все это не самостоятельные разработки. Под шильдиками скрывается продукция китайской компании JAC — фургоны Sunray и грузовики N25.