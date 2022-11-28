Самураи не сдаются, или Mazda возвращается в Россию

10 ноября «Mazda Motor» свернула свою деятельность в России, традиционно для большинства иностранных автостроителей продав свой завод за 1 рубль. Просто гордость берет за национальную валюту, когда за рубль можно приобрести предприятие, которое стоит миллиарды. И не наших «деревянных». Но не успел еще выветриться самурайский дух из заводских цехов, как компания «Соллерс Авто» объявила о своих планах по возобновлению производства во втором квартале следующего года. Причем, это опять будет Mazda.

Ну, почти. По информации портала «АвтоВзгляд», во Владивостоке начнут выпускать легковые автомобили, базирующиеся на узлах и агрегатах Mazda, но при этом они будут относиться к другому бренду. Естественно, для того, чтобы завод мог начать работу, аналоги должны совпадать с тем, что сходили с конвейера предприятия ранее. А это Mazda CX−5 и Mazda CX−9. Причем, судя по всему, «Соллерс Авто» берется отвечать только за производство. Продвижением, продажами и обслуживанием займется таинственный новый бренд. Но, похоже, что тоже с востока.