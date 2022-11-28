Все дороже: эксперты не знают, когда по воле Путина подешевеют автомобили

Еще в 1930 году некий развеселый авантюрист Остап Бендер с высокой трибуны заявлял: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Однако он-то откровенно врал раскрывшей от удивления рты аудитории — в те времена личная машина была чем-то недостижимым для подавляющего большинства простого народа. Впрочем, сын турецкоподданного мог пытаться прозреть будущее, но и в этом случае его прогноз вышел не очень удачным.

С тех пор минуло уже столетие, но автомобиль в России так и не приблизился к народным массам, оставаясь все-таки предметом роскоши — к жителям столиц и нефтеносных мегаполисов это, наверное, не относится. Виной всему — зияющий провал между реальными зарплатами и ценой даже на те модели, которые принято считать бюджетными. Поэтому совершенно неудивительно, что, согласно данным Всемирного банка, в 2019 году на 1000 наших соотечественников приходилось только 369 легковушек. Это, конечно, больше, чем в СССР на излете его существования — 59 штук, но по современным меркам совсем мало, ибо даже в бывшей социалистической Польше на тысячу поляков и понаехавших приходится 571 авто.

После недавнего недвусмысленно высказанного недовольства со стороны Владимира Путина и его указания сделать, наконец, автомобили более доступными для потребителей, эксперты оживились, предлагая свои рецепты вывода авторынка из пике. А агентство «Автостат» потрудилось собрать их мнения. Весьма, на наш взгляд, сомнительные и не шибко внятные…