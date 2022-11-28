Все дороже: эксперты не знают, когда по воле Путина подешевеют автомобили

Еще в 1930 году некий развеселый авантюрист Остап Бендер с высокой трибуны заявлял: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Однако он-то откровенно врал раскрывшей от удивления рты аудитории — в те времена личная машина была чем-то недостижимым для подавляющего большинства простого народа. Впрочем, сын турецкоподданного мог пытаться прозреть будущее, но и в этом случае его прогноз вышел не очень удачным.
С тех пор минуло уже столетие, но автомобиль в России так и не приблизился к народным массам, оставаясь все-таки предметом роскоши — к жителям столиц и нефтеносных мегаполисов это, наверное, не относится. Виной всему — зияющий провал между реальными зарплатами и ценой даже на те модели, которые принято считать бюджетными. Поэтому совершенно неудивительно, что, согласно данным Всемирного банка, в 2019 году на 1000 наших соотечественников приходилось только 369 легковушек. Это, конечно, больше, чем в СССР на излете его существования — 59 штук, но по современным меркам совсем мало, ибо даже в бывшей социалистической Польше на тысячу поляков и понаехавших приходится 571 авто.
После недавнего недвусмысленно высказанного недовольства со стороны Владимира Путина и его указания сделать, наконец, автомобили более доступными для потребителей, эксперты оживились, предлагая свои рецепты вывода авторынка из пике. А агентство «Автостат» потрудилось собрать их мнения. Весьма, на наш взгляд, сомнительные и не шибко внятные…
Генеральный директор Fresh Auto Денис Мигаль уверяет, что машины на сегодняшний день дорожают в связи с перебоями в поставках комплектующих для их производства, изменениями и удлинением маршрутов доставок, смены поставщиков. Что ж, такое объяснение можно было бы принять, если не одно но. Как-то сам по себе возникает встречный вопрос — а какие такие перебои и удлинения маршрутов мешали авторынку в 2021, 2020, 2019 годах и ранее, когда ценники тоже лихо переписывались? Может, дело вовсе не в проблемах, беспрерывно встающих перед отечественным авторынком, а в элементарном неумении их решать?
А еще г-н Мигаль считает, что единственный способ сделать автомобили дешевле — организовать полный цикл их производства в нашей стране. Браво, вот это совет так совет! А кто, спрашивается, мешал заниматься этим, начиная аж с 2000-х годов? Кто упустил возможность познакомиться с передовыми технологиями на работавших в России иностранных заводах? Кто профанировал отчетность по локализации? Да просто не было стимула нагружать себя решением сложных вопросов, когда деньги и так рекой лились в карманы участников автомобильного рынка.
Директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова обращает внимание на то, что снижение цен на автомобили будет возможно, если отечественные автопроизводители станут использовать отечественные же автокомпоненты. Но развитием этой части автобизнеса также никто десятилетиями не интересовался, если не считать переупаковку деталей из зарубежной коробочки в отечественную. И, естественно, г-жа директор призывает государство поддержать российских автопроизводителей. Ну а как иначе — отрасль-то неприбыльная, нерентабельная, без бюджетных вливаний не выживет.
Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий уповает на здоровую конкуренцию. Он думает, что о существенных сдвигах в ценовых предложениях можно будет говорить, когда объемы производства и импорта перевалят за 1 миллион новых автомобилей в год. Ничего не напоминает? ВШЭ? «Невидимая рука рынка»? Прочий либеральный бред? Что же это рынок не разруливал ситуацию, когда в России продавалось в год почти 3 млн. автомобилей 60 брендов и 250 моделей? Почему и тогда они регулярно росли в цене?
Дело, конечно, не в том, что эксперты говорят какие-то неправильные вещи. Нет, с пониманием ситуации у них все нормально. Просто подходы у них, и у простых людей — разные. Покупателям желательно, чтобы автомобили были им по карману, а продавцам и производителям — чтобы прибыль текла полноводной рекой, а не жалким ручейком. И желательно, чтобы изо всех источников, включая госбюджет.