Тысячи некомплектных LADA Granta не могут покинуть АВТОВАЗ

Фото avtograd news
Перебои с поставками конвейерных запасных частей стали уже нормой для отечественного автопрома, и нашим автозаводам надо учиться жить в условиях постоянной турбулентности. Но, увы, не получается. Так, например, в результате недопоставки электроусилителей АВТОВАЗ выпустил несколько тысяч некомплектных LADA Granta. Портал «АвтоВзгляд» разбиралсяв ситуации.
Егор Васильев

В Тольятти уже давно испытывали проблемы с поставками электроусилителей для «Гранты». Тем не менее, руководством предприятия было принято решение не останавливать сборочный конвейер, в результате чего, как утверждает паблик avtograd news, на заводской территории скопилось около 9000 недособранных машин. В подавляющем большинстве, повторимся, на них отсутствует электроусилитель рулевого управления. Хотя, по некоторым данным, возникали проблемы и со жгутами электропроводки.

2000-е возвращаются? В те времена, напомним, отечественные автопроизводители часто сталкивались с похожими проблемами. Причем, для последующего доукомплектования автомобилей часто использовался даже инженерный персонал. Как сегодня будет решать вопрос АВТОВАЗ, пока неизвестно. И, конечно, любопытно, может ли повлиять ли такое нарушение технологии сборки машин на их качество?

Хотя по данным портала «АвтоВзгляд», вчера вечером на конвейер все-таки стал поступать модуль рулевого управления с электроусилителем и производство комплектных LADA Granta возобновилось.

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30 ноября 2022
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