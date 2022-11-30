Тысячи некомплектных LADA Granta не могут покинуть АВТОВАЗ

В Тольятти уже давно испытывали проблемы с поставками электроусилителей для «Гранты». Тем не менее, руководством предприятия было принято решение не останавливать сборочный конвейер, в результате чего, как утверждает паблик avtograd news, на заводской территории скопилось около 9000 недособранных машин. В подавляющем большинстве, повторимся, на них отсутствует электроусилитель рулевого управления. Хотя, по некоторым данным, возникали проблемы и со жгутами электропроводки.

2000-е возвращаются? В те времена, напомним, отечественные автопроизводители часто сталкивались с похожими проблемами. Причем, для последующего доукомплектования автомобилей часто использовался даже инженерный персонал. Как сегодня будет решать вопрос АВТОВАЗ, пока неизвестно. И, конечно, любопытно, может ли повлиять ли такое нарушение технологии сборки машин на их качество?

Хотя по данным портала «АвтоВзгляд», вчера вечером на конвейер все-таки стал поступать модуль рулевого управления с электроусилителем и производство комплектных LADA Granta возобновилось.