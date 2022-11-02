АВТОВАЗ начал продавать автомобили через интернет и без предоплаты

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АВТОВАЗ запустил интернет-сервис по продаже автомобилей, позволяющий забронировать конкретную машину у дилера, подобрать ее по заданным параметрам, а также зафиксировать конечную цену, в том числе и на дополнительное оборудование. При онлайн-заказе предоплата не потребуется.
Лика Затворная

Отныне больше не нужно раскатывать по автосалонам в поиске будущего автомобиля LADA — достаточно взглянуть на онлайн-витрину бренда и выбрать имеющуюся в наличии машину у ближайшего к вам дилера. Для этого потребуется лишь зайти в раздел «Покупателям» на официальном сайте LADA.ru, где можно сконфигурировать и забронировать модель онлайн. Причем, как уже было сказано, бронь не потребует с клиента внесения какой-либо предоплаты.

Кроме того, услуга предлагает оформить покупку в кредит, дистанционно оценить прежнюю машину в случае выбора схемы по трейд-ин, а также стать участником специальных бонусных программ. Согласитесь: удобно, быстро и практично.

Портал «АвтоВзгляд» уже проверил работу сервиса — виртуальный шоу-рум собрал на площадке свыше 1000 доступных предложений в различных регионах страны.

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2 ноября 2022
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