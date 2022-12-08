Производство российских электрогрузовиков EVM Pro стартует в 2023 году

Глава компании ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) Илья Рашкин рассказал, что срок начала серийного выпуска модели пришлось передвинуть. Сначала были планы запустить производство к концу 2022 года, однако старт все же перенесли на I квартал 2023 года. Других изменений в проекте нет.

Ежегодно инноваторы намерены собирать по 1000 электрогрузомобилей EVM Pro. Цена новинки — 4 500 000 рублей с учетом стоимости зарядной станции, идущей в комплекте. Однако благодаря субсидиям «прайс» может быть снижен до 3 200 000 рублей.Напомним, что EVM Pro — первый электрический грузовик отечественного производства. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой и даже провел тест-драйв.