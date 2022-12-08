Производство российских электрогрузовиков EVM Pro стартует в 2023 году

Фото "АвтоВзгляд"
Серийная сборка отечественных инновационных «полуторок» на базе шасси UAZ Profi начнется в первом квартале следующего года. Говорят, что на автомобили уже есть покупатели. Так или иначе, зима станет жесткой проверкой для машин.
Виктор Васильев

Глава компании ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) Илья Рашкин рассказал, что срок начала серийного выпуска модели пришлось передвинуть. Сначала были планы запустить производство к концу 2022 года, однако старт все же перенесли на I квартал 2023 года. Других изменений в проекте нет.

Ежегодно инноваторы намерены собирать по 1000 электрогрузомобилей EVM Pro. Цена новинки — 4 500 000 рублей с учетом стоимости зарядной станции, идущей в комплекте. Однако благодаря субсидиям «прайс» может быть снижен до 3 200 000 рублей.Напомним, что EVM Pro — первый электрический грузовик отечественного производства. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой и даже провел тест-драйв.

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8 декабря 2022
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