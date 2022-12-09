АВТОВАЗ при смерти: 70% российского авторынка скоро захватят китайские бренды

— Учитывая «домашние» мощности китайского автопрома более чем в 20 млн. автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет по объемам продаж «китайским» на 70%, — считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Согласно данным РОАД, на текущий момент большая часть продаж обеспечивается российскими брендами. В частности, за январь-октябрь 2022 года ими было реализовано 192 000 авто. Параллельно россияне купили 86 200 «китайцев». Таким образом, сейчас соотношение российских и китайских авто на рынке составляет 69% и 31% соответственно. РОАД указывает, что риск доминирования китайского автопрома в России усугубляется тем, что покинувшие нас европейские и азиатские автобренды могут никогда не вернуться, сообщает РИА Новости.

Напомним, что по данным АЕБ, за 11 месяцев 2022 года в России было реализовано в общей сложности 548 877 легковых автомобилей. А за аналогичный период года 2021-го — 1 403 040 легковушек. Таким образом падение составило почти 61%.