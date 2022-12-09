На бывший российский завод Nissan придут китайцы под руководством АВТОВАЗа

Возможно, АВТОВАЗ мог бы и дальше, пользуясь близостью к Nissan, выпускать X-Trail, Murano и Qashqai. Но этого точно не произойдет. Дело в том, что условия сделки по продаже завода Nissan ФГУП НАМИ подразумевали, что японцы оставляют себе все права на интеллектуальную собственность, фактически превращая конвейер в очень дорогой склад станков и оборудования.

Скорее всего, именно поэтому АВТОВАЗ пойдет по простому пути, скормив китайскую пилюлю японскому производству, расположенному в России. Причем из-за того, что бессознательный больной глотать уже не может, то, пользуясь прорезью на таблетке, ее вкрутят ему с другой стороны. А с учетом того, что JAC, Geely и Haval уже имеют в РФ и СНГ свои производства, то, скорее всего, переговоры ведутся с кем-то еще. При выпуск машин на предприятии планируется начать уже в 2023 году. Так может быть — все-таки JAC?