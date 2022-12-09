В Россию приехал еще один компактный кроссовер Hyundai

Объявление о продаже новенького Kona N — модели, которая никогда официально не поставлялась в Россию — опубликовал на одном из популярных сайтов пермский дилер Hyundai. Переднеприводный кроссовер укомплектован двухлитровым турбомотором на 280 сил и восьмидиапазонным «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Впрочем, другие силовые агрегаты «горячей» N-версии и не положены.

Что касается оснащения, то кроссовер располагает светодиодной оптикой, системой климат-контроля, электрическими регулировками передних кресел, «круизом», датчиком дождя, зимним пакетом (обогрев сидений первого ряда, зеркал и руля), парктрониками, камерой переднего обзора и массой прочих «комфортных» и «безопасных» опций. А просят за машину ни много ни мало 2 950 000 рублей.

Добавим, что тот же дилер предлагает покупателям и другие «параллельные» модели Hyundai: например, седан Grandeur (флагман легковой линейки корейского производителя) или Avante (аналог хорошо известной нам Elantra). В общем, выбор у россиян есть — не китайским автопромом единым.

Однако прежде, чем решиться на «серую» покупку, следует хорошенько подготовиться — узнать все нюансы. А в этом как раз поможет один из последних выпусков подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.