Спасибо, что ушли: Porsche — первый автомобиль в мире со знаком минус

В конце года принято подводить итоги и составлять разнообразные рейтинги. Причем они должны быть радостными и создающими новогоднее настроение. Но общий упадок европейского автопрома заставляет специалистов фокусироваться исключительно на негативе. Пришло странное время: машины дорожают пугающими темпами. И становясь сложнее и комфортнее, перестают быть беспроблемными, заставляя владельцев постоянно сожалеть о сделанном выборе. Удивительно, что в колыбели автомобильной промышленности именно европейские авто демонстрируют наиболее удручающие показатели по надежности.

Так, автомобили Porsche, привыкшие доминировать на спортивных трассах, по старой привычке не удержались от захвата лидерства и в этой области, уверенно заняв первое место в антирейтинге самых ненадежных авто Великобритании. По крайней мере, по оценкам специалистов британской компании Warrantywise, именно Porsche «радуют» своих владельцев наибольшим количеством проблем.

Впрочем, победа далась немцам нелегко. Поскольку достойно постоять за честь истинно английских брендов смогли Land Rover и Jaguar, водрузивших на второе и третье места соответственно. Далее идут Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Vauxhall и Volvo. При этом худшие показатели среди автопроизводителей с Востока продемонстрировала Mitsubishi: 10-е место. Впрочем, совсем не обязательно, что в России эти бренды будут демонстрировать такие же результаты. Хотя…