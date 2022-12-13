Стартовали российские продажи крутого бесшумного кроссовера Voyah Free

О премиальном бренде китайской компании Dongfeng портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Официальным импортером марки Voyah в России стал «Моторинвест», известный выпуском русско-китайских электрокаров под названием «Эволют».

Помимо завидных динамических характеристик электрический кроссовер Free, ускоряющийся со звуком фена для волос, может похвастать самой большой панорамной крышей в сегменте, а также тремя 12,3-дюймовыми дисплеями в передней панели, умеющей подниматься и опускаться для удобства использования. Такого мы еще не видели!

Максимальная скорость электромобиля — 200 км/ч, разгон до сотни — 4,7 секунды, а запас хода — более 500 км.

Впрочем, не только этим щеголяет новинка. Тут вам и высококачественные материалы отделки, и круизы-климаты, и куча умной электроники. Правда, и ценник весьма кусачий. Как уже было сказано, стартовая стоимость — 8 000 000 рублей. Хотя вряд ли это отпугнет любителей «зеленых» технологий, возжелавших выделиться из потока.

Заказы принимаются в официальных шоурумах Voyah в двух столицах, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, а также в Казани, Ижевске и даже Крыму.