Как некоторые водители умудряются сильно экономить на топливе

Битва президента Байдена с ценами на горючее обязательно войдет в историю, как бы она ни закончилась. Ведь именно топливо — один из важнейших маркеров штатовской экономики, а его доступность всегда была мотором роста и благосостояния. Американцы много ездят на автомобиле, регулярно путешествуют по стране, пересекая континент, так что строчка «горючка» занимает почетное место в любом семейном бюджете.
То же и с «соляркой»: дизель становится частью любой доставки, поэтому цены на продукты, одежду — да буквально на любой товар на полках — прочно связанны с прейскурантом автозаправочной станции. А тут — резкий рост.
Однако народ в Штатах непростой, во многом на нас похожий. Поэтому «лайфхаки», позволяющие снизить текущую стоимость заправки до привычной, появились незамедлительно. Так что же именно делают местные водители для того, чтобы уберечь кошелек?
Не стесняясь и не скрываясь, американцы пишут в социальных сетях: «Топливо стоит 6,29 доллара за галлон. Я заправила полный бак, общая цифра в чеке — 125,98. Спокойно уезжаю с АЗС, не заплатив. Повестка в суд. Штраф составляет 70 долларов. Итоговая выгода — 55,98 долларов. Подписывайтесь на меня, чтобы узнавать новые способы экономии каждый день».
Ситуация могла бы выглядеть случайной или единичной — мол, СМИ раздувают — но владельцы американских бензоколонок начали нанимать вооруженную охрану, чтобы спасти бизнес от подобных «лайфхакеров». Причем такое случается не только в отдаленных городках или резервациях, атмосфера которых хорошо известна российским ценителям сериалов Netflix и HBO, но и в мегаполисах.
Чужая душа — потемки, но в России за подобное нарушение положено уголовное наказание и штраф до 80 000 рублей, что, конечно, перекрывает все «выгоды». Все АЗС оборудованы камерами слежения, и оператору — если клиент уезжает, не заплатив — достаточно лишь вызвать наряд и зафиксировать правонарушение. Далее за дело возьмется уже полиция, которая быстро — «Паутина» все и всех видит — найдет злоумышленника, в каком бы регионе он ни решил спрятаться. Технически система позволяет даже отыскать машину без номеров, однако для этого должен быть соблюден ряд условий. Заведенное дело — одно из таких. Достаточное, к слову. Поэтому повторять «подвиги» американских лайфхакеров настоятельно не рекомендуем.