Как некоторые водители умудряются сильно экономить на топливе

Битва президента Байдена с ценами на горючее обязательно войдет в историю, как бы она ни закончилась. Ведь именно топливо — один из важнейших маркеров штатовской экономики, а его доступность всегда была мотором роста и благосостояния. Американцы много ездят на автомобиле, регулярно путешествуют по стране, пересекая континент, так что строчка «горючка» занимает почетное место в любом семейном бюджете.

То же и с «соляркой»: дизель становится частью любой доставки, поэтому цены на продукты, одежду — да буквально на любой товар на полках — прочно связанны с прейскурантом автозаправочной станции. А тут — резкий рост.

Однако народ в Штатах непростой, во многом на нас похожий. Поэтому «лайфхаки», позволяющие снизить текущую стоимость заправки до привычной, появились незамедлительно. Так что же именно делают местные водители для того, чтобы уберечь кошелек?