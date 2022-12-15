Mercedes-Benz отзывает G-класс из-за проблем с трансмиссией

Сервисная кампания затрагивает «Гелендвагены», сошедшие с конвейера в период с апреля 2016 года по сентябрь 2021-го. Правда, точное количество внедорожников, подлежащих отзыву, Mercedes-Benz не уточнил.

Впрочем, не стоит дергать судьбу за ухо и лучше таки посетить сервисный центр, как говорится, от греха подальше.

Вот только акция не распространяется на российских владельцев G-класса. Скажем больше: после ухода немецкой марки из нашей страны горя «хапнули» обладатели практически всех моделей «Мерседес». О том, с какими проблемами столкнулись поклонники авто с трехлучевой звездой на капоте, можно узнать здесь.