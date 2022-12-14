Взлететь на воздух: какие автопроизводители выпускают боевые самолеты

​Кто не знает автомобили японского бренда Mitsubishi? Пожалуй, таких нет. Однако мало кому известно, что «поднялась» компания на производстве совсем не четырехколесной техники, а военных истребителей, которые нагоняли ужас на врага во Второй мировой войне. Американцы буквально дрожали от упоминания «Митсу», пронизывающих небо. Что ж, не зря. Впрочем, и в XXI веке японцы отметились созданием воздушных лайнеров MRJ–70 и Mitsubishi Regional Jet для гражданской авиации, а также модели F−2 — для военной.

Кстати, это не единственная «контора» из Страны восходящего солнца, освоившая выпуск бомбардировщиков, истребителей, военно-транспортных и прочих самолетов. На этом поприще в годы Второй мировой войны отметился автопроизводитель Nissan, мотостроитель Kawasaki и известная своими автомобильными амортизаторами Kayaba.