Взлететь на воздух: какие автопроизводители выпускают боевые самолеты

Фото: artfile.ru
Немногие знают, что помимо автомобилей производители занимаются и выпуском другой продукции — от одежды и перечниц до бытовой техники и даже самолетов. Причем не абы каких, а самых настоящих боевых. Портал «АвтоВзгляд» отобрал из экземпляров подобной техники самые любопытные. Полетели…
Мирон Горин

​Кто не знает автомобили японского бренда Mitsubishi? Пожалуй, таких нет. Однако мало кому известно, что «поднялась» компания на производстве совсем не четырехколесной техники, а военных истребителей, которые нагоняли ужас на врага во Второй мировой войне. Американцы буквально дрожали от упоминания «Митсу», пронизывающих небо. Что ж, не зря. Впрочем, и в XXI веке японцы отметились созданием воздушных лайнеров MRJ–70 и Mitsubishi Regional Jet для гражданской авиации, а также модели F−2 — для военной.

Кстати, это не единственная «контора» из Страны восходящего солнца, освоившая выпуск бомбардировщиков, истребителей, военно-транспортных и прочих самолетов. На этом поприще в годы Второй мировой войны отметился автопроизводитель Nissan, мотостроитель Kawasaki и известная своими автомобильными амортизаторами Kayaba.

  • Messerschmitt
    Фото: pro-samolet.ru
  • Mitsubishi F-2
    Фото: википедия

Впрочем, англичане тоже не промах. Так, по требованию вооруженных сил Великобритании легендарный Rolls-Royce принялся конструировать моторы для авиатехники, преимущественно для истребителей.

Двигатели для самолетов выпускал и американский Chrysler, который в последующем и вовсе перешел на производство военно-транспортных воздушных судов под названием C−27 Spartan.

Отличились и немцы, отправившие в воздух смертоносные Messerschmitt и бомбардировщики Junkers на силовых аргегатах от Daimler, чьи «Мерседесы» мы любим и эксплуатируем до сих пор.

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14 декабря 2022
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