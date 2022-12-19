Названа новая дата возобновления выпуска LADA Largus и Vesta

— Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей класса LCV Largus с сентября следующего года. Также работаем над новыми моделями автомобилей, в том числе над созданием собственного отечественного электромобиля, — заявил Соколов в интервью телеканалу Россия 24.

Напомним, что выпуск LADA Largus и Vesta сошел фактически на нет из-за проблем с поставками комплектующих. Из-за этого последняя партия «Ларгусов» в количестве 1800 машин была произведена аж в июле 2022 года. Что же касается «Весты», то ее сборку приостановили еще весной. Флагманскую модель решили перенести с ижевского завода в Тольятти. И обещали, что конвейер запустится в марте 2023-го.

Заявление Соколова о переносе сроков на сентябрь говорит, скорее всего, о том, что только к концу лета будущего года завершатся испытания и сертификация каких-то комплектующих, без которых невозможен выпуск обеих моделей. Возможно, речь идет о системах АВS или подушках безопасности. Хотя, с другой стороны, отсутствие этих компонентов совсем не мешает сейчас АВТОВАЗу собирать и отправлять заказчикам «упрощенные» модели LADA Granta и Niva.

Видимо, проблемы выпуска Largus и Vesta связаны с нехваткой каких-то деталей, без которых автомобиль в принципе не может двигаться — например световых приборов, частей трансмиссии, рулевого управления или, скажем, приборной панели.