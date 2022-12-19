«Соллерс» возобновляет выпуск «советских» моторов семейства ЗМЗ 523/524

В первом полугодии 2023-го компания «Соллерс» вновь запустит производство двигателей ЗМЗ серий 523 и 524 на Заволжском моторном заводе (ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ»).

— В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет, — заявил директор Заволжского филиала ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

Напомним, что 29 декабря 2021 года было официально объявлено о полном расформировании сборочной линии, выпускавшей восьмицилиндровые ЗМЗ 523/524. И вот теперь решено ее восстановить. Этот 4,7-литровый мотор впервые изготовили еще аж в 1963 году. В бензиновой версии ЗМЗ 523 он развивает 124 л. с. мощности и 298 Нм крутящего момента, в битопливном (бензин + пропан-бутан) варианте ЗМЗ 524 — 138 л. с. и 314 Нм.

Двигатели этой серии поставлялись на Павловский автобусный завод «Группы ГАЗ» для оснащения ими автобусов ПАЗ−3205 и ПАЗ−3203. Сейчас «пазики» комплектуются только современной дизельной «четверкой» ЯМЗ−536, которая используется также под капотом «Газона Next». Судя по всему, их теперь вновь начнут комплектовать древним V8 от ЗМЗ.