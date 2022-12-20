Несмотря на кризис, АВТОВАЗ надеется завершить 2022 год с прибылью

В 2022 году предприятие выпустит около 220 000 автомобилей, о чем телеканалу «Россия 24» рассказал глава компании Максим Соколов. Конечно же, это скромный результат, но еще в апреле прогнозы были гораздо хуже. Ожидалось, что конвейер будет простаивать почти год, а убытки составят 30 миллиардов рублей. Но заводчане сумели справиться с трудностями и сейчас работают шесть дней в неделю.

Топ-менеджер также сообщил, что в 2023 году АВТОВАЗ рассчитывает выпустить около 400 000 машин и расширить производственные мощности.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что тольяттинцы планируют возобновить выпуск LADA Vesta и Largus в сентябре, а также решить проблемы с поставками на конвейер различных электронных систем помощи водителю — в частности, ABS.