Корейцы с великой помпой прекращают выпуск Kia Stinger

В 2017 году Kia удивила автомобильный мир, предъявив совершенно нетипичный для нашего времени аппарат. Фастбэк Stinger выделялся среди восточного автопрома отнюдь не дизайном. Болид был сконструирован с применением сакральных достижений западной цивилизации в области управляемости, динамики и драйверских характеристик.

Похоже, что специально для реализации этого амбициозного проекта корейцы в 2014 году переманили главу M подразделения компании BMW Альберта Бирманна. Который у баварцев отвечал за работы над BMW M3 E30 группы А; готовил к запуску M Coupe на базе Z3, M5 E39 и M3 E46; азработал гоночный M3 GTR, 320i для серий ETCC и WTCC и даже болид «Формулы BMW». Поэтому Kia Stinger отличался великолепными драйверскими характеристиками. Однако бестселлером, как и любой нишевый автомобиль, так и не стал. Но зато достойно дожил до старости. Ведь 5 лет — предельный возраст существования современной модели.

И чтобы правильно проводить ветерана на пенсию, Kia выпустит ограниченную версию фастбэка, которая и оборвет его жизнь. Но сделает это красиво. Так, спецверсия Kia Stinger Tribute Edition комплектуется 3,3-литровым мотором V6 GT с двойным турбонаддувом. Кузов авто матово серого цвета Moonscape будет опираться на колеса с 19-дюймовыми дисками, скрывающими тормозные механизмы Brembo. А в салоне за внимание владельца станут конкурировать кожа и карбон. И после выпуска 1000 экземпляров Stinger Tribute Edition в 2023 году, история модели, к сожалению, завершится.