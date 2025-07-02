Число нарушений ПДД в России выросло до 255 млн за 2024 год

В прошлом году на российских дорогах было зафиксировано 255,1 млн нарушений Правил дорожного движения. Подавляющее большинство штрафов, а именно 238,6 млн, «выписали» автоматические комплексы.

Статистика, опубликованная научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ, гласит, что в прошлом году российские водители совершили на 6,3% больше нарушений ПДД, чем в 2023-м. Впрочем, это может быть связано с тем, что в стране увеличилось количество комплексов фотовидеофиксации: стационарных камер — на 11,2%, а мобильных, которые устанавливаются в машины — на 8,7%. При этом число передвижных, напротив, сократилось — на 5,5%.

Что касается штрафов, то в 2024 году российские водители получили 253,5 млн постановлений. И 90% как раз были оформлены на основании данных, полученных с комплеков фотовидеофиксации. Простыми предупреждениями гражданам удалось отделаться лишь 250 тысяч раз, что на 34,2% меньше, чем в 2023.

Серьезные санкции — такие, как лишение «прав» — коснулись 298,6 тыс. водителей. Чаще всего это наказание применялось за управление автомобилем в состоянии опьянения (50,8% случаев) и отказ от медицинского освидетельствования (41,7%). Еще 7% «лишенцев» выехали на встречную полосу.

Административный арест за нарушения ПДД в 2024 году назначался реже: число таких случаев сократилось на 12,4%, до 110,6 тыс.