В России начались продажи грузовичков Sollers Atlant и Argo

Фото производителя
Новые грузовички Sollers Atlant и Argo появились у более, чем 50 дилерских центров в 38 городах России — от Калининграда до Владивостока. Цена первого начинается от 2 904 000 рублей, а второго — 2 559 000 рублей.
Мирон Горин

Фактически модели Sollers перекрыли собой пустующую нишу. И как сообщает пресс-служба бренда, новинки заинтересовали не только представителей бизнеса, но и физических лиц. Что ж, почему бы и нет. Как говорится, берем то, что есть. Кстати, купить автомобили можно даже в лизинг, а также воспользовавшись программой по Trade-in.

Напомним, что Sollers Argo — небольшой промтоварный фургон с дизелем о 130 «лошадях» и массой до 3,5 тонн. А вот Atlant — машинка погабаритнее. Цельнометаллический фургон полной массой до 4,2 тонн располагает дизельным агрегатом — на выбор — 139 или 150 л. с. Экологический класс движков обеих моделей — Евро 5.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал Sollers Atlant, и готов поделиться впечатлениями: подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.

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26 декабря 2022
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