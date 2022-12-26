В России начались продажи грузовичков Sollers Atlant и Argo

Фактически модели Sollers перекрыли собой пустующую нишу. И как сообщает пресс-служба бренда, новинки заинтересовали не только представителей бизнеса, но и физических лиц. Что ж, почему бы и нет. Как говорится, берем то, что есть. Кстати, купить автомобили можно даже в лизинг, а также воспользовавшись программой по Trade-in.

Напомним, что Sollers Argo — небольшой промтоварный фургон с дизелем о 130 «лошадях» и массой до 3,5 тонн. А вот Atlant — машинка погабаритнее. Цельнометаллический фургон полной массой до 4,2 тонн располагает дизельным агрегатом — на выбор — 139 или 150 л. с. Экологический класс движков обеих моделей — Евро 5.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже протестировал Sollers Atlant, и готов поделиться впечатлениями: подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.