Бессмертные: «Буханки» и «Хантеры» остаются на ульяновском конвейере

Почитатели «автомобилей с душой» могут облегченно вздохнуть. Несмотря на постоянные разговоры о том, что «Буханка» или «Хантер» вот-вот покинут конвейер, слухи об их смерти оказались сильно преувеличенными. По словам гендиректора УАЗ Адиля Ширинова, предприятие не собирается выбрасывать их на свалку истори:

— Мы не будем ни от чего отказываться. Мы дадим возможность «Буханке» жить своей жизнью ровно столько, сколько она будет нужна нашим покупателям, как и «Хантер», который пытались похоронить, — цитирует топ-менеджера издание «Коммерсант».

Похоже, что моральный запас прочности концепции этих авто далеко не исчерпан. Не говоря уже о том, что они являют собой уникальный пример не просто долголетия, а постоянного спроса со стороны новых поколений автовладельцев. Не стоит забывать и о том, что эти машины относятся к эндемикам мобильной экосистемы именно нашей страны. И в других, более тепличных условиях они просто не могли бы существовать.

И вполне возможно, что продолжительность жизни моделей определяется даже не планами завода, и не потребительским интересом. По мнению портала «АвтоВзгляд», до тех пор, пока среда обитания на огромных территориях родного отечества будет неблагоприятна для появления там изнеженных образцов мирового автопрома, «Буханки» и «Хантеры» продолжат жить в этом безальтернативном и суровом пространстве. И, увы, так будет всегда.