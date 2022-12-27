Внедорожники УАЗ вновь получат дизельный двигатель и «автомат»

— Мы уже начали процесс локализации двухлитрового дизельного двигателя с механической коробкой передач, и эти компоненты мы будем агрегировать в том числе и в нашу уазовскую продукцию. Это даст возможность наконец-то получить на УАЗе дизельный двигатель с современной шестиступенчатой коробкой передач. Плюс, мы восстановим к 2024 году автоматическую коробку передач, — заявил Ширинов.

Судя по всему, речь идет о двухлитровом турбодизеле мощностью 139 л. с. которым оснащается «коммтранс» от Sollers — модели Atlant и Argo («в девичестве» — JAC Sunray и JAC N25/N35). Эти коммерческие автомобили недавно начали собирать из китайских машинокомплектов на заводе Sollers в «Алабуге». Недавно они появились в продаже у российских дилеров.

Ширинов также заявил, что в данный момент не идет речи о создании нового поколения внедорожников ульяновского автозавода, поскольку это потребовало бы инвестиций объемом не менее полумиллиарда долларов. Вместе с тем, он не исключил появления новой платформы для УАЗов в обозримом будущем, сообщил «Коммерсант».