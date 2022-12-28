АВТОВАЗ приготовил подарки для Африки, забыв про Россию

В 2023-ем АВТОВАЗ планирует начать активные продажи своей продукции на внешних рынках. По крайней мере, об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В 2023 году счастливые жители других стран наконец получат возможность выбрать для себя машину мечты из тех 20 000 экземпляров, что тольяттинцы готовят к экспорту. Любопытно, что рассматривается возможность вывода продукции отечественного автогиганта и на рынки стран Африки.

Кстати сказать, ранее Денис Мантуров заявлял и о планах Aurus по поставкам своих авто в страны Ближнего Востока, Северной Африки, а также, в Китай и Западную Европу. Причем речь идет об экспорте до 70% от общего количества выпущенных машин, сообщает ТАСС. Пока же российский производитель элитных авто с большим трудом справляется с удовлетворением текущего спроса даже на внутреннем рынке.

Между тем, даже УАЗ заявлял о планах по созданию сборочного производства своих внедорожников в Эфиопии. И, по мнению портала «АвтоВзгляд», это интересно тем, что, до последнего времени весь «цивилизованный» мир относился к черному континенту не как к потенциальному рынку, а как к почти бесплатному источнику полезных ископаемых. Возможно, в колыбели человечества что-то меняется. Правда, непонятно одно: как такие оптимистичные цифры экспорта соотносятся с текущим дефицитом машин на внутреннем автомобильном рынке России.