Geely везет в Россию седан Emgrand 7 и кроссовер Okavango

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К белорусским дилерам поступил седан Geely Emgrand 7 нового поколения. Автомобиль местной сборки в пересчете на наши деньги продается за 1 200 000 рублей. Когда же новинка докатится до российского рынка, чтобы уделать флагманскую модель АВТОВАЗа в лице LADA Vesta?
Мирон Горин

В Белоруссии новый «Эмгранд» представлен с мотором мощностью 114 сил, состыкованным с «механикой», либо с вариатором. Кстати, доплата за две педали составит около 200 000 рублей, если перевести местные деньги на наши. Впрочем, когда новинка докатится до России, ценник наверняка окажется выше. Тем более, что конкурентов у нового Geely Emgrand практически нет. Главным соперником на рынке является LADA Vesta, но производство обновленной версии пока, увы, так и не запустилось.

Из доступных «плюшек» в Geely Emgrand 7 New имеются графическая приборная панель, круиз-контроль, камера заднего вида, «кожа-рожа» и подогревы всего и вся.

Примечательно, что в официальном представительстве китайской марки появление новинки в России пока не анонсируют, попросту отказываясь от комментариев. Однако было бы глупо не инициировать продажи готового продукта, созданного на мощностях союзного «БелДжи». Поэтому с большой долей вероятности можно предполагать, что седан приедет в нашу страну уже в начале 2023 года.

Кроме того, не исключается вывод на российский рынок нового семиместного кроссовера под именем Geely Okavango, который недавно претерпел обновление, заполучив россыпь продвинутых опций и умной электроники. Впрочем, подробнее о новинке портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.

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29 декабря 2022
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