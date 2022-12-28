Новейший купе-кроссовер Exeed готовится приехать в Россию

Новейший купе-кроссовер премальной марки Exeed известен в Китае под именем Yaoguang. Как это произносится на русском можно лишь только догадываться. Впрочем, по приезду в Россию автомобиль наверняка изменит название на что-то более благозвучное. Скорее всего, новинке прилепят очередной буквенный индекс, как это принято в продуктовой линейке бренда на нашем рынке.

В продажу в КНР паркетник поступит в первом квартале 2023 года, а вот когда появится у нас, пока неизвестно. Но ясно одно — с премьерой в России китайцы затягивать не будут. О чем, в частности, некоторое время назад заявляли официальные представители марки.

Кросс-купе длиной без малого пять метров и колесной базой в 2815 мм построен на архитектуре, которая легла в основу известных нашему брату моделей VX и TXL. Среди «фишек» стоит отметить выдвижные дверные ручки, адаптивные амортизаторы, подрулевой селектор переключения передач, два интерактивных дисплея по 12,3 дюйма и мультимедиа, поддерживающая 5G.

Что касается силового агрегата, то под капотом новинки расположен 2-литровый турбомотор мощностью 261 л. с., спаренный с семиступенчатым «преселективом». Привод — полный.