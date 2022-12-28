Следующее поколение: российский автопром спасут технические вузы

В конце декабря Московский политехнический университет провел конкурсный отбор на распределение специальной части гранта программы «Приоритет 2030» по треку «Отраслевое и (или) территориальное лидерство». Для участия в программе представлен проект «Доступный электромобиль».

Отметим также, что один из главных результатов работы Московского Политеха в 2022 году — открытие Передовой инженерной школы электротранспорта совместно с партнерами, в числе которых — российские компании: такие, как «Автотор», КамАЗ, НАМИ. Основная цель сотрудничества — создать автомобиль для серийного производства.

Что касается планов на следующий год, то, по словам ректора, учебное заведение доработает электрокар на платформе L7, займется электрификацией спецтехники для ЖКХ Москвы, создаст гибридную энергоустановку для спорткаров и электрическую тормозную систему. А уже в марте в университете создадут лабораторию промышленной робототехники.