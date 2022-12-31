Что ж ты, фраер: BMW в России решила не уподобляться Mercedes

Стоя на холме из брошенных камней, уже который месяц наблюдаем за исходом автопроизводителей с российского рынка: на заводе Renault восстал из мертвых «Mосквич», питерские цеха Nissan готовятся принять китайский подряд, а в Калининграде уже вовсю налаживают сборку аж трех разных брендов из Поднебесной. Чудны дела твои, Господи.

Впрочем, золотую медаль этого забега без всяких альтернатив забирает «Мерседес»: самый уважаемый в России автомобильный бренд бросил не только дилеров и завод, но и всех своих именитых, серьезных и суровых клиентов. Да, большие дяди, которые смотрели на мир через прицел трехлучевой звезды, более не могут обслужить свой «мерин», ожидая запчастей по полгода. Вот дела!

Пока одни плевали в колодец, отключая дилерское диагностическое оборудование, другие решили не лезть в пекло. Тихо и вежливо, не особо офишируя и под шумок канонады, BMW везла в Россию запчасти, проводила обслуживание и гарантийные работы. Дождавшись подходящего момента, российский офис баварцев объявил: поставки запчастей налажены, на все машины, что выпущены для России, по-прежнему действует гарантия. Несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей, клиенты получат весь спектр необходимых услуг, а также привычно высокий уровень сервиса. Однако!