Что ж ты, фраер: BMW в России решила не уподобляться Mercedes

Фото производителя.
Эпичный исход Mercedes-Benz из России обязан занять свое место на страницах учебника: через пару лет студентам будут в подробностях рассказывать о том, как делать не надо. А пока за политизированность производителя станут расплачиваться его верные клиенты. Впрочем, далеко не все немецкие автостроители возжелали наступить на столь масштабные грабли.
Эдуард Раскин

Стоя на холме из брошенных камней, уже который месяц наблюдаем за исходом автопроизводителей с российского рынка: на заводе Renault восстал из мертвых «Mосквич», питерские цеха Nissan готовятся принять китайский подряд, а в Калининграде уже вовсю налаживают сборку аж трех разных брендов из Поднебесной. Чудны дела твои, Господи.

Впрочем, золотую медаль этого забега без всяких альтернатив забирает «Мерседес»: самый уважаемый в России автомобильный бренд бросил не только дилеров и завод, но и всех своих именитых, серьезных и суровых клиентов. Да, большие дяди, которые смотрели на мир через прицел трехлучевой звезды, более не могут обслужить свой «мерин», ожидая запчастей по полгода. Вот дела!

Пока одни плевали в колодец, отключая дилерское диагностическое оборудование, другие решили не лезть в пекло. Тихо и вежливо, не особо офишируя и под шумок канонады, BMW везла в Россию запчасти, проводила обслуживание и гарантийные работы. Дождавшись подходящего момента, российский офис баварцев объявил: поставки запчастей налажены, на все машины, что выпущены для России, по-прежнему действует гарантия. Несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей, клиенты получат весь спектр необходимых услуг, а также привычно высокий уровень сервиса. Однако!

Фото automotiveplastics.com

Новость эта выглядит неожиданной, если не прочитать ее следом за другой, куда менее оптимистичной: сделанные для российского рынка на немецких заводах машины в самом Старом Свете распродать не могут. Дело в том, что отечественный покупатель предпочитал куда более богатые комплектации и широкий ассортимент опций, чем европейцы. Авто, собранные для россиян, для жителей самой продвинутой и либеральной части суши оказались просто слишком дорогими.

И в этом месте, после продолжительных аплодисментов и стихания хохота, следует сделать вывод: да, машин в России продавалось немного, не чета Европе или Америке с Китаем, однако каждая из них приносила в казну производителя куда больше твердой валюты, чем принято в «просвещенном мире». То есть российский сегмент продавал меньше, а зарабатывал — больше. Нежданчик?

За гулкими выражениями о низком приоритете скрывались огромные прибыли, от которых сейчас пришлось отказаться. Компенсируют? Выделят? Перекроют? Судя по заявлению российского офиса BMW, надежды на такой исход немного. Вернее, совсем нет. Так что — фальстарт, уважаемый Mercedes, фальстарт.

автопродажи, авторынок, кризис, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, санкции
6 января 2023
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