Что ж ты, фраер: BMW в России решила не уподобляться Mercedes

Стоя на холме из брошенных камней, уже который месяц наблюдаем за исходом автопроизводителей с российского рынка: на заводе Renault восстал из мертвых «Mосквич», питерские цеха Nissan готовятся принять китайский подряд, а в Калининграде уже вовсю налаживают сборку аж трех разных брендов из Поднебесной. Чудны дела твои, Господи.
Впрочем, золотую медаль этого забега без всяких альтернатив забирает «Мерседес»: самый уважаемый в России автомобильный бренд бросил не только дилеров и завод, но и всех своих именитых, серьезных и суровых клиентов. Да, большие дяди, которые смотрели на мир через прицел трехлучевой звезды, более не могут обслужить свой «мерин», ожидая запчастей по полгода. Вот дела!
Пока одни плевали в колодец, отключая дилерское диагностическое оборудование, другие решили не лезть в пекло. Тихо и вежливо, не особо офишируя и под шумок канонады, BMW везла в Россию запчасти, проводила обслуживание и гарантийные работы. Дождавшись подходящего момента, российский офис баварцев объявил: поставки запчастей налажены, на все машины, что выпущены для России, по-прежнему действует гарантия. Несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей, клиенты получат весь спектр необходимых услуг, а также привычно высокий уровень сервиса. Однако!
Новость эта выглядит неожиданной, если не прочитать ее следом за другой, куда менее оптимистичной: сделанные для российского рынка на немецких заводах машины в самом Старом Свете распродать не могут. Дело в том, что отечественный покупатель предпочитал куда более богатые комплектации и широкий ассортимент опций, чем европейцы. Авто, собранные для россиян, для жителей самой продвинутой и либеральной части суши оказались просто слишком дорогими.
И в этом месте, после продолжительных аплодисментов и стихания хохота, следует сделать вывод: да, машин в России продавалось немного, не чета Европе или Америке с Китаем, однако каждая из них приносила в казну производителя куда больше твердой валюты, чем принято в «просвещенном мире». То есть российский сегмент продавал меньше, а зарабатывал — больше. Нежданчик?
За гулкими выражениями о низком приоритете скрывались огромные прибыли, от которых сейчас пришлось отказаться. Компенсируют? Выделят? Перекроют? Судя по заявлению российского офиса BMW, надежды на такой исход немного. Вернее, совсем нет. Так что — фальстарт, уважаемый Mercedes, фальстарт.