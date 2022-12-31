Названы российские автомобили, меньше всего теряющие в цене при перепродаже

За 2022 год подержанные автомобили — как изделия российского автопрома, так и иномарки — прибавили в цене более 30%. Всему виной — увеличение срока владения и, как следствие, дефицит предложения. Тем не менее, разница в той самой остаточной стоимости, разумеется, есть: одни дешевеют медленнее других. Так какие же отечественные машины возглавили последний рейтинг?

Согласно результатам исследования агентства «Автостат», лидером по сохранности остаточной стоимости является трехдверная LADA Niva Legend — та, что прежде носила название LADA 4x4. Через три года после покупки внедорожник с 1,7-литровым двигателем может похвастать индексом 133,9%.

Почетное второе место досталось УАЗ «Хантер», который комплектуется 2,7-литровым мотором: его результат — 131,5%. Что же до третьего места, то его занял другой УАЗ — «Патриот». Его показатель остаточной стоимости — 127,3%.