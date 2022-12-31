Названы российские автомобили, меньше всего теряющие в цене при перепродаже

Фото: LADA
Любой практичный водитель, выбирая себе новенький автомобиль, задумывается о будущем: о том, как он будет его содержать, обслуживать, а потом — через несколько лет — перепродавать. И хорошо, что проводится масса исследований, позволяющих установить так называемую остаточную стоимость машины. С результатами очередного — охватившего исключительно отечественные модели — знакомит портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

За 2022 год подержанные автомобили — как изделия российского автопрома, так и иномарки — прибавили в цене более 30%. Всему виной — увеличение срока владения и, как следствие, дефицит предложения. Тем не менее, разница в той самой остаточной стоимости, разумеется, есть: одни дешевеют медленнее других. Так какие же отечественные машины возглавили последний рейтинг?

Согласно результатам исследования агентства «Автостат», лидером по сохранности остаточной стоимости является трехдверная LADA Niva Legend — та, что прежде носила название LADA 4x4. Через три года после покупки внедорожник с 1,7-литровым двигателем может похвастать индексом 133,9%.

Почетное второе место досталось УАЗ «Хантер», который комплектуется 2,7-литровым мотором: его результат — 131,5%. Что же до третьего места, то его занял другой УАЗ — «Патриот». Его показатель остаточной стоимости — 127,3%.

автопродажи, авторынок, кризис, вторичный рынок
31 декабря 2022
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