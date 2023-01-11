У ряда моделей Tesla обнаружили пожароопасную проблему с аккумулятором

Сообщается, что проблемы с BMS Tesla возникают преимущественно у моделей Model S, Model X, Model 3 и Model Y, выпущенных с 2018 по 2021 год. Для владельца они начинаются с появления диагностического сообщения на мониторе «электрички». Ошибка системы, имеющая код «BMS a066», расшифровывается следующим образом: «максимальный уровень заряда и возможный пробег могут уменьшиться». У электромобиля при этом резко падает запас хода: с 400 км до 100 км на одной зарядке.

Кроме того, по свидетельству многих владельцев Tesla как в Корее, так и за ее пределами, их ТС частенько «выдают» другие коды ошибок: «BMS a079» («невозможно батарею зарядить»), «BMS a029» («снижен максимальный уровень заряда аккумулятора»), «BMS w073» («не удается запустить машину») и «BMS w123» («машина не может перезапуститься»). По данным газеты The Korea Times, с ноября прошлого года на сайте Центра отзыва автомобилей при Корейском институте автомобильных испытаний и исследований (KATRI) было размещено большое количество комментариев о проблемах с батареями Tesla.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Кореи начало соответствующее расследование, поскольку были отмечены случаи возгорания аккумуляторов Tesla на территории республики. В частности, сообщается об электрокаре этой марки, сгоревшем в процессе техобслуживания на фирменной СТО.