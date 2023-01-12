LADA Granta получила новую «зеленую» модификацию

В последнее время многие почему-то уверились в том, что экологически чистый автомобиль может быть исключительно электрическим, забывая о том, что есть и другие технологии, позволяющие существенно снизить вред, причиняемый машинами природе. Например, использование водородных топливных элементов. Да и потенциал газомоторного топлива для ДВС еще полностью не раскрыт. И в этой связи весьма актуально, что АВТОВАЗ объявил о старте производства и продаж битопливной модификации седана LADA Granta, оснащенной метановым газобаллонным оборудованием.

Оно монтируется на седаны во всех комплектациях с кондиционером. Дооснащение автомобиля производится на тольяттинской фирме ООО «АТС-АВТО». LADA Granta CNG использует в качестве топлива как бензин, так и компримированный природный газ метан. Баллон рассчитан на 80 литров газа и расположен в багажнике, при этом объем багажного отделения уменьшается до 340 л. Средний расход газа — 6,1 куб.м/100 км. В результате полностью заправленный газом и бензином автомобиль способен проехать 1000 километров без дозаправки. Доплата за модификацию CNG относительно бензиновой версии составит 45 тысяч рублей.

Данное техническое решение успешно отработано на семействах Vesta и Largus, а теперь ГБО впервые в практике АВТОВАЗ устанавливается на самую доступную модель. И, по мнению портала «АвтоВзгляд», это позволит сделать ее еще более привлекательной, благодаря снижению эксплуатационных расходов.