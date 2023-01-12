Новый кроссовер Geely Coolray получил приставку L

Кроссовер Geely Coolray обзавелся приставочкой L, а это значит, что автомобиль получил удлиненную версию. Расстояние между задними и средними стойками заметно увеличилось. В итоге габариты модели отныне составляют 4510 х 1865 х 1650 мм. Растянулась до 2700 мм и колесная база. В общем, пространства теперь в салоне — хоть отбавляй. Задним седокам уж точно больше жаловаться не на что.

Впрочем, не только размерами может похвастать китайский паркетник. Автомобиль преобразился и внешне. Скажем, новый дизайн получила решетка радиатора, ретуши подверглась и светотехника. А еще Coolray L обзавелся четырьмя патрубками выхлопной системы и стильным молдингом на пятой двери со встроенным стоп-сигналом. На выбор — колесные диски из легкого сплава 18 или 19-го диаметра.

А вот в салон пока заглянуть не удалось даже фотошпионам. Впрочем, интерьер наверняка похорошел, да прибавил в функционале.

Что касается силового агрегата, то на смену трем цилиндрам о 150 «жеребцах» пришел четырехцилиндровый турбодвижок, «выдувающий» 181 л. с. Коробка передач — «преселектив» с двойным «мокрым» сцеплением.