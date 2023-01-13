LADA навсегда: названы самые востребованные россиянами автомобили

Несмотря на сокращение российского авторынка почти на 60%, машины продолжают продаваться. Значит есть и те производители, чья продукция реализуется лучше всего. Причем отечественный автопром в лице АВТОВАЗа явно оказался в благоприятных для себя условиях. Ведь существенно сократилось предложение на рынке со стороны европейских, японских и корейских автостроителей. А китайцы, заполняя освободившееся пространство, уже приступили к переоценке стоимости своих авто в большую сторону. Так что доступных и дешевых автомобилей на рынке теперь совсем немного. А ездить хочется.

В результате LADA Granta стала самой продаваемой легковушкой в России с результатом 95 879 приобретенных машин. На втором месте расположилась LADA Niva: автомобили этого семейства разошлись в количестве 38 780 штук. На третьем месте расположилась LADA Vesta — 29 206 экземпляров. За пределами призового пьедестала оказались Kia Rio (24 686 шт.), Hyundai Solaris (18 073), Haval Jolion (17 112), Hyundai Creta (16 577). Семейство LADA Largus было реализовано в количестве 12 694 единиц. Несмотря на громкий уход бренда из России, кроссовер Renault Duster попал на 9-е место с результатом 12 235 единиц. А замкнул ТОП−10 Geely Coolray, разошедшийся в количестве 11 692 экземпляров. Причем, по мнению портала «АвтоВзгляд», в 2023 году ожидается некоторое оживление российского авторынка. Будем надеяться на лучшее.