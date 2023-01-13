Главный конкурент LADA: в Россию едут ультрадешевые и надежные машины

Китайские автомобили дороги, но и родная LADA не стремится снижать цены — Vesta все еще стоит более двух миллионов. Даже Granta — и та под миллион! Нет конкуренции — нет проблем во всей красе. Но подобная ситуация ни к чему хорошему не приведет, да и насытить отечественный рынок заводам в Тольятти, Ижевске, Нижнем и Ульяновске не под силу. Нужен импорт. Причем не параллельный, а вполне себе прямой и централизованный.
Пока из крупных партнеров в описанном выше направлении есть только Поднебесная, которая уже застолбила за собой весь ценовой сегмент от двух до пяти миллионов рублей. Дороже — привезут знакомый бизнес-класс параллельным импортом, а вот дешевле — большой вопрос. Тем более, что таких машин нужно много, десятки тысяч, причем технологически простых и ремонтопригодных, да еще и с возможностью быстрой локализации производства. Задачка непростая, но, как оказалось, решаемая.
Пока все ценители российских диванов обсуждали требования к новому отечественному бюджетному автомобилю, которые кратко можно свести к одной графе «до 300 000 рублей», где-то в тихих кабинетах проходили тяжелые переговоры. Всей правды и подробностей мы никогда не узнаем, однако одно решение (возможно, самое важное) уже опубликовано: Иран и Россия обнуляют таможенные пошлины на 90% товаров. В тандеме с активной стройкой транспортного коридора между странами, это может означать лишь одно: Иран становится важным и, не побоюсь этого слова, равным участником рынка всего таможенного союза. А что же производит Иран? Что будут поставлять из Персии в Россию?
Помимо «цветочной продукции», Иран обладает крайне привлекательным для сегодняшней России автопромом. Несмотря на полувековой санкционный гнет, страна сумела не только сохранить, но и развить «четырехколесный сектор». Есть чему поучиться. Здесь должен быть абзац для ценителей «все разворовали», «а почему мы сами не смогли», «межконтинентальные корпорации и зеленые человечки», но опустим его, в комментариях будут более яркие теории заговора. Важен факт: Иран готов поставлять в РФ свои авто.
Какие? В первую очередь — Iran Khodro Tara, прямой конкурент VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Kia Rio и Hyundai Solaris. Персидская машина далека от технологичности и здорово уступает по опциям и комфорту и «европейцам», и «корейцам». Однако есть один важный фактор, позволяющий ей обогнать всех вышеперечисленных на первом же повороте: цена. «Иранец» на своей родине стоит около 800 000 рублей. Хватит ли выдержки российским продавцам сделать красиво и предложить «Тару» за 990 000 рублей?
Почему начали с Tara? Да потому, что именно она занимала центральное место на MIMS−2022. Читаем между строк. В любом другом случае разговор зашел бы с самого известного автомобиля всея Ирана — Samand. Да, старье авто прошловековой давности и качество отделочных материалов «не то». Гниет, поговаривают, то ли дело современные «японцы», способные век простоять в аквариуме с московской солью. Особенно, если это Camry белого цвета. Однако есть у «иранца», мягко говоря, преимущество: на родине «Саманд» стоит от 420 000 до 560 000 российских рублей. Добавляем логистику, сборы и поборы, получаем 700 000 — 800 000 «деревянных» в салоне уже российского дилера. Видится, это достаточное описание для лидера продаж по всем направлениям!
России нужны бюджетные и ультрабюджетные машины, но взять такие можно только в Иране. Есть еще, конечно, индийский вариант, но он сложнее. Хотя бы потому, что руль в Индии с другой стороны. Несомненно, это лишь вопрос времени, но его сейчас нет. Поэтому Иран, поэтому фактическая отмена таможенных платежей.