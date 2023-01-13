Главный конкурент LADA: в Россию едут ультрадешевые и надежные машины

Китайские автомобили дороги, но и родная LADA не стремится снижать цены — Vesta все еще стоит более двух миллионов. Даже Granta — и та под миллион! Нет конкуренции — нет проблем во всей красе. Но подобная ситуация ни к чему хорошему не приведет, да и насытить отечественный рынок заводам в Тольятти, Ижевске, Нижнем и Ульяновске не под силу. Нужен импорт. Причем не параллельный, а вполне себе прямой и централизованный.

Пока из крупных партнеров в описанном выше направлении есть только Поднебесная, которая уже застолбила за собой весь ценовой сегмент от двух до пяти миллионов рублей. Дороже — привезут знакомый бизнес-класс параллельным импортом, а вот дешевле — большой вопрос. Тем более, что таких машин нужно много, десятки тысяч, причем технологически простых и ремонтопригодных, да еще и с возможностью быстрой локализации производства. Задачка непростая, но, как оказалось, решаемая.

Пока все ценители российских диванов обсуждали требования к новому отечественному бюджетному автомобилю, которые кратко можно свести к одной графе «до 300 000 рублей», где-то в тихих кабинетах проходили тяжелые переговоры. Всей правды и подробностей мы никогда не узнаем, однако одно решение (возможно, самое важное) уже опубликовано: Иран и Россия обнуляют таможенные пошлины на 90% товаров. В тандеме с активной стройкой транспортного коридора между странами, это может означать лишь одно: Иран становится важным и, не побоюсь этого слова, равным участником рынка всего таможенного союза. А что же производит Иран? Что будут поставлять из Персии в Россию?