Дилеры LADA продают подержанные автомобили, обещая дешевый ремонт

Вазовцы запустили акцию «Сервис дружеской поддержки», предлагающей всем покупателям автомобиля LADA пробегом сертификат на проведение ремонтных работ и технического обслуживания на «вкусных» условиях.

Нет, не потому, что машина сразу же сломается после выезда из автосалона. Хотя и продленной гарантией подобную услугу не назовешь. Речь о программе, действующей в течение 1 года и шести месяцев с момента приобретения автомобиля, которая позволяет сэкономить на ремонте и ТО.

Скажем больше: автовладелец может рассчитывать на бесплатную диагностику транспортного средства по 30 различным параметрам, а при покупке моторного масла в дилерском центре — еще и на бесплатную его замену, включая фильтр. Кроме того, клиенту доступны скидки до 20% на автозапчасти и оригинальные аксессуары LADA.