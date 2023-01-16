Дилеры LADA продают подержанные автомобили, обещая дешевый ремонт

Фото: АвтоВзгляд
В рамках фирменной программы LADA Selection покупатели подержанного автомобиля в официальном дилерском центре «Лада» получат россыпь приятных бонусов на обслуживание и ремонт понравившейся машины — от бесплатной диагностики и замены моторного масла до 20% скидки на автозапчасти.
Лика Затворная

Вазовцы запустили акцию «Сервис дружеской поддержки», предлагающей всем покупателям автомобиля LADA пробегом сертификат на проведение ремонтных работ и технического обслуживания на «вкусных» условиях.

Нет, не потому, что машина сразу же сломается после выезда из автосалона. Хотя и продленной гарантией подобную услугу не назовешь. Речь о программе, действующей в течение 1 года и шести месяцев с момента приобретения автомобиля, которая позволяет сэкономить на ремонте и ТО.

Скажем больше: автовладелец может рассчитывать на бесплатную диагностику транспортного средства по 30 различным параметрам, а при покупке моторного масла в дилерском центре — еще и на бесплатную его замену, включая фильтр. Кроме того, клиенту доступны скидки до 20% на автозапчасти и оригинальные аксессуары LADA.

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16 января 2023
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