Почему не стоит покупать подержанный Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 начали выпускать в сентябре 2007 года, а в 2012 году провели рестайлинг. Сейчас на рынке немало таких машин, да и «прайсы» сильно разнятся. Давайте посмотрим, какие «болячки» скрывает легендарный японский автомобиль.

Сразу разочаровывает то, что рама начинает быстро ржаветь (особенно на экземплярах, у которых нет специальных заглушек), потому антикоррозийная обработка обязательна. Кузов также склонен к коррозии, причем рыжие пятна появляются в самых разных местах: в нижней части дверей и на порогах. А еще быстро облезает хром на решетке радиатора и двери багажника. Нередко отслаивается и шумоизоляция в районе колесных арок, так что ее необходимо обновлять.

Дизельный двигатель страдает повышенным масляным аппетитом, а после 80 000 км начинает свистеть вискомуфта. Не стоит игнорировать и чистку топливных форсунок, потому что российская «соляра» быстро оставляет на них нагар и отложения. Также «мойдодыр» нужен клапану EGR, так как скопившаяся в нем сажа заставляет силовой агрегат работать с перебоями.

Бензиновый мотор с ременным приводом ГРМ особых проблем не доставляет. Но в городе расход топлива может достигать и 20 литров на 100 км пробега. Многих такой аппетит не устраивает.