Почему не стоит покупать подержанный Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 начали выпускать в сентябре 2007 года, а в 2012 году провели рестайлинг. Сейчас на рынке немало таких машин, да и «прайсы» сильно разнятся. Давайте посмотрим, какие «болячки» скрывает легендарный японский автомобиль.
Сразу разочаровывает то, что рама начинает быстро ржаветь (особенно на экземплярах, у которых нет специальных заглушек), потому антикоррозийная обработка обязательна. Кузов также склонен к коррозии, причем рыжие пятна появляются в самых разных местах: в нижней части дверей и на порогах. А еще быстро облезает хром на решетке радиатора и двери багажника. Нередко отслаивается и шумоизоляция в районе колесных арок, так что ее необходимо обновлять.
Дизельный двигатель страдает повышенным масляным аппетитом, а после 80 000 км начинает свистеть вискомуфта. Не стоит игнорировать и чистку топливных форсунок, потому что российская «соляра» быстро оставляет на них нагар и отложения. Также «мойдодыр» нужен клапану EGR, так как скопившаяся в нем сажа заставляет силовой агрегат работать с перебоями.
Бензиновый мотор с ременным приводом ГРМ особых проблем не доставляет. Но в городе расход топлива может достигать и 20 литров на 100 км пробега. Многих такой аппетит не устраивает.
Заметим также, что блоки управления турбинами «Крузака» спрятаны в правой колесной нише, за подкрылком, в котором инженеры сделали крупные вентиляционные «жабры». Поэтому проводка не выдерживает наших соленых зим. Устройства нужно переносить в подкапотное пространство, а это дорого обойдется.
Требует особого внимания и гидроподвеска. Быстрее всего в ней ломаются датчики уровня, замена которых может доходить и до 30 000 рублей. Система предотвращения кренов KDSS тоже подкидывает проблемы. Если не обновлять жидкость в гидроцилиндрах они начнут подтекать. «Лечится» недуг только заменой деталей. Сейчас за все работы нужно заплатить около 100 000 рублей.
В обычной «ходовке» через 60 000 км меняют втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. А на 80 000 км нередко начинают гудеть передние ступичные подшипники.
Ресурс «автомата» зависит от того, как эксплуатировали автомобиль. Если его часто гоняли по буеракам, то уже после 50 000 км появятся толчки при переключениях передач. Поэтому каждые 40 000 км нужно менять рабочую жидкость, фильтр и прокладку поддона.