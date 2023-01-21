На штрафстоянки будут отправлять чаще, скидки на новые машины вырастут, обслуживание LADA подорожает: итоги недели

Минпромторг скорректировал условия госпрограммы льготного автокредитования. Так, если раньше на скидки при покупке новых авто могли рассчитывать медработники, семьи с минимум двумя детьми и те, кто приобретает машину впервые, то в 23-м году в список также вошли военнослужащие, военные пенсионеры и воспитывающие одного ребенка. Но самое любопытное, что под программу теперь подпадают не только LADA, ГАЗ и УАЗ, но и Haval.
Те же, кто не готов приобретать «нашемарки» или «китайцев», могут присмотреться к автоновинкам, прибывшим в Россию по параллельному импорту. Любителям брутальных внедорожников «серые» торговцы предлагают SsangYong Rexton Sports, роскошных SUV — электрический Lotus Eletre. Кроме того, в шоу-румах уже появился относительно бюджетный кроссовер Jetta VS5 — китайский аналог Skoda Karoq.
А если вы не собираетесь ничего покупать, и у вас уже есть собственные «колеса», то, возможно, вам будет интересно узнать о том, что в России начинают «умирать» мобильные приложение автобрендов. Речь идет о тех утилитах, что позволяют управлять некоторыми функциями машины удаленно — запускать мотор, отпирать двери, отслеживать местонахождение и так далее.
Владельцам автомобилей LADA, может, и не стоит беспокоиться об отключении мобильного приложения, зато для них подорожает техническое обслуживание у официальных дилеров. АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на работы — в среднем по модельному ряду их стоимость выросла на 4,5%.
Наконец, уходящая неделя запомнится «страшным» прогнозом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Там убеждены, что отечественный рынок новых автомобилей упадет по итогам первого квартала наступившего года более чем на 40% — то есть за три месяца автосалоны реализуют меньше 150 000 машин.
Ну а подробнее о самых главных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.