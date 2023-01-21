На штрафстоянки будут отправлять чаще, скидки на новые машины вырастут, обслуживание LADA подорожает: итоги недели

А если вы не собираетесь ничего покупать, и у вас уже есть собственные «колеса», то, возможно, вам будет интересно узнать о том, что в России начинают «умирать» мобильные приложение автобрендов. Речь идет о тех утилитах, что позволяют управлять некоторыми функциями машины удаленно — запускать мотор, отпирать двери, отслеживать местонахождение и так далее.

Владельцам автомобилей LADA, может, и не стоит беспокоиться об отключении мобильного приложения, зато для них подорожает техническое обслуживание у официальных дилеров. АВТОВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на работы — в среднем по модельному ряду их стоимость выросла на 4,5%.

Наконец, уходящая неделя запомнится «страшным» прогнозом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Там убеждены, что отечественный рынок новых автомобилей упадет по итогам первого квартала наступившего года более чем на 40% — то есть за три месяца автосалоны реализуют меньше 150 000 машин.

Ну а подробнее о самых главных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.