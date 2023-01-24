Немцы представили обновленный Mercedes-Benz CLA

Надо признать, что глобальным изменениям автомобиль не подвергся. Легковушке подретушировали решетку радиатора, обрамив миниатюрными трехлучевыми звездами, а также изменили бамперы и внедрили диоды в оптику уже в стандартном варианте исполнения.

Кроме того, CLA получил колесные диски нового дизайна, а интерьеру достался 10,25-дюймовый тачпад в центральной консоли и обновленный мультимедийно-развлекательный комплекс, способный распознавать водителя по отпечатку пальца.

По технике обновки свелись к модернизированной гибридной установке, позволяющей проезжать до 82 километров на электротяге. Словом, на 3 километра больше, чем раньше. А еще Mercedes-Benz лишил CLA механической трансмиссии. Отныне в качестве коробки передач выступает восьмиступенчатый «преселектив».

Правда, есть и семиступенчатый. Как, собственно, и бензиновые моторы. Вкупе с «мягким гибридом». В их числе — турбированные агрегаты, работающие в мощностном диапазоне от 136 до 224 сил. А вот дизеля больше в семействе CLA не предвидится. Зато есть и полный, и передние привод.